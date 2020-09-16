تأجيل الكونغرس العالمي لمتلازمة داون «دبي 2020»

دبي ( الاتحاد)

قررت اللجنة الوطنية المنظمة للكونغرس العالمي لمتلازمة داون «دبي 2020»، تأجيل موعد الكونغرس، الذي يحظى برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والذي كان من المقرر عقده خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك في ضوء التطورات، التي يشهدها العالم مع جائحة «كورونا». وأوضحت الدكتورة منال جعرور، رئيس الكونغرس رئيسة مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون، أن اللجنة، عقدت اجتماعاً طارئاً، قررت خلاله تأجيل الكونغرس.