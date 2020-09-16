«الإمارات للأمراض الجينية» تنظم فعاليات توعية

دبي (وام)

نظمت جمعية الإمارات للأمراض الجينية، عدداً من فعاليات التوعية والمجتمعية، خلال احتفالها بثلاثة أيام عالمية.. «اليوم العالمي للوذمة الوعائية الوراثية، واليوم العالمي للتوعية بمرض باركنسون، واليوم العالمي للتوعية بضمور العضلات - دوشين»، وذلك بمشاركة أبطالها الذين يعانون من الأمراض الجينية، وبالتعاون مع شركائها.

وتواصل الجمعية أنشطتها وفعالياتها التوعوية ومبادراتها المتنوعة، خلال الظروف والتحديات، التي تواجهها دول العالم في ظل انتشار فيروس «كورونا».

وتهدف الجمعية، من خلال تنظيمها ومشاركتها في هذه الأنشطة العالمية، إلى تسليط الضوء على أهمية تمكين أفراد المجتمع بأدوات عملية للوقاية من تحفيز هذه الطفرات الجينية إن وجدت وتحسين ورفع جودة حياة المصابين بهذه الأمراض، عبر تعزيز المعرفة، وتمكين جميع أفراد المجتمع، ودعم الفئة المستهدفة.