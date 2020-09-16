قائد شرطة رأس الخيمة يستقبل قنصل باكستان

رأس الخيمة (الاتحاد)

استقبل اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، أحمد أمجد علي قنصل عام الجمهورية الباكستانية الإسلامية في دبي والإمارات الشمالية، وذلك بمكتبه بمبنى القيادة.

حضر اللقاء العميد عبدالله خميس الحديدي نائب القائد العام، والعميد يعقوب يوسف أبو ليلة مدير إدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية برأس الخيمة، وكذلك المقدم محمد حمد الزعابي رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية، والرائد حسن علي البدوي نائب مدير إدارة التعاون الدولي بمكتب الشؤون الدولية، كما رافق القنصل ساولات ساقب الملحق الاجتماعي.

ورحب اللواء النعيمي بقنصل باكستان، الذي تأتي زيارته في إطار تعزيز أفق التعاون المشترك بين الطرفين بما يخدم المصلحة العامة، ويرتقي بمستويات الخدمة المقدمة للجمهور ولأبناء جمهورية باكستان الإسلامية، مشيداً بمستوى العلاقات المتينة التي تربط بين الجانبين.

وتم التباحث خلال اللقاء حول سبل توطيدها، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز الخدمات المستحدثة التي تقدمها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بمختلف إداراتها وأقسامها للجمهور، واتباع أفضل الممارسات والأساليب التي تلبي تطلعاتهم.

من جهته، ثمّن قنصل باكستان، حفاوة الاستقبال، وبالدور البارز الذي تقوم به القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، في نشر الأمن والأمان وخدمة أفراد المجتمع.