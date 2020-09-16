«مستشفى الشرق» ضمن «إسعاد شرطة دبي»

دبي (الاتحاد)

ضمّت لجنة بطاقة إسعاد، التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، إلى عروض قطاعها الصحي «مستشفى ومراكز الشرق» في إمارة الفجيرة، مقدمة بذلك خصومات على الخدمات الطبية في العيادات الداخلية والخارجية للمستشفى، بالإضافة إلى عدد من المميزات الأخرى.

وقالت هناء تيسير، ممثلة قطاع الصحة في لجنة بطاقة إسعاد: إن الخصومات التي حصلنا عليها من «مستشفى ومراكز الشرق» تعد ممتازة وحصرية، وسيحصل حاملو بطاقة إسعاد على حسم بنسبة 50% من تكلفة الاستشارة الطبية وكذلك أطباء الأسنان في المستشفى، بالإضافة إلى حسم بنسبة 35% على الإقامة الداخلية في المستشفى، وخصم بنسبة 20% على إجراءات العيادات الخارجية، والفحوص المخبرية.