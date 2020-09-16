الاتحاد الأوروبي: ندعم قبرص بشأن خلافها مع تركيا في «المتوسط»

أعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، اليوم الأربعاء، عن التزام الاتحاد الأوروبي بالدفاع عن حقوق قبرص في مواجهة تعدي تركيا على المياه الإقليمية القبرصية في البحر الأبيض المتوسط.

وتنقب تركيا عن النفط والغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط داخل المياه الإقليمية التابعة لليونان وقبرص الدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي.

وتصاعد الخلاف في 10 أغسطس حين أرسلت تركيا سفينة لاستكشاف الغاز الطبيعي وسفنا حربية إلى المساحات المائية التابعة لليونان.

وعادت السفينة إلى السواحل التركية، بحسب أنقرة، لكن سفينة التنقيب التركية «يافوز» تواصل أعمالها في المنطقة رغم الاحتجاجات الدولية.

وقال ميشال، للصحفيين بعد لقاء مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس في العاصمة نيقوسيا، إن «الاتحاد الأوروبي متضامن مع قبرص التي تواجه وضعا خطيرا».

وتابع «علينا أن نكون حازمين جداً حين يتعلق الأمر بالدفاع عن حقوق جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بما فيها قبرص».

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين حذرت قبل ذلك تركيا من أي محاولة لـ«تخويف» جيرانها في الخلاف حول الغاز في شرق البحر المتوسط.

وتحدث أناستاسيادس عن مرحلة «مقلقة للغاية»، متهماً تركيا بـ«مواصلة انتهاك المناطق البحرية» القبرصية بإجرائها أعمال حفر «غير شرعية».

ودعا الرئيس القبرصي، الاتحاد الأوروبي إلى إبداء استعداده للتحرك دفاعاً عن حقوق أعضائه.