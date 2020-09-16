«طائرة من دون طيار» لإضاءة مواقع الحوادث

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي، تجربة لنظام إضاءة الأماكن المظلمة باستخدام الطائرة من دون طيار، ضمن جهودها في مواكبة التطورات العلمية، وتسخير التقنيات والوسائل الحديثة، لتعزيز سرعة الاستجابة وتقوم الطائرة بإضاءة الأماكن المظلمة في مواقع الحرائق وأماكن الإنقاذ وحالات الكوارث.

وأكد العميد محمد إبراهيم العامري، نائب مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي، الاهتمام المستمر بمواكبة المستجدات والتطورات، بما يعزز من جهود الدفاع المدني في توفير السلامة لقاطني إمارة أبوظبي، لافتاً إلى أن وجود الإضاءة الجيدة بمواقع الحرائق، يعزز من جهود الإطفائيين في أداء مهامهم بدقة عالية.

ولفت إلى أن التجربة تأتي في إطار التشجيع على تطبيق الأنظمة الحديثة المتطورة، التي تعزز أداء مهام الإطفاء باحترافية عالية، تنعكس ايجابياً على تحقيق أعلى درجات السلامة لحماية الأفراد والممتلكات.

ومن جانبه، أوضح المقدم عمر سالم الشحي، أن النظام تم تشغيله في غضون 3 دقائق، وعلى ارتفاع يصل إلى 40 متراً، ويغطي مساحة إضاءة تصل من4500 إلى 8000 متر مربع، ولا يحتاج إلى البطاريات، وتتميز المراوح بأنها آمنة خالية من الحواف الحادة وسهلة التنقل من مكان إلى آخر.

وذكر أن نسبة السطوع للإضاءة تصل إلى حدود 100 ألف شمعة، ويمكن التحكم بالطائرة من مسافة التحكم إلى 500 متر، مشيراً إلى أنه جار حالياً تزويد الطائرة بكاميرا حرارية، تعمل على اكتشاف أماكن الحرائق.