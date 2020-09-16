رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس وزراء اليابان

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى معالي يوشيهيدي سوغا، وذلك بمناسبة انتخابه رئيساً لوزراء اليابان.

‏‎كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي يوشيهيدي سوغا رئيس وزراء اليابان.