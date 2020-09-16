البرلمان العربي للطفل يشارك في النسخة 24 للجنة الطفولة العربية في الأردن

شارك البرلمان العربي للطفل في أعمال النسخة الرابعة والعشرين للجنة الطفولة العربية التي عقدتها المملكة الاردنية الهاشمية يوم أمس - عن بعد بالتعاون مع جامعة الدول العربية تحت شعار "الاستثمار في المستقبل" بحضور عدد من وزراء ومسؤولي الشؤون الاجتماعية العرب.

واستعرض المشاركون حصيلة ما تم تنفيذه من توصيات النسخة 23 من أعمال اللجنة التي ترأستها الجمهورية الاسلامية الموريتانية وطرحوا أهم القضايا التي تهم الطفولة بالمنطقة العربية وفي مقدمتها الاحتفال بمرور 30 عاماً على اتفاقية حقوق الطفل بجانب تداعيات الأزمة الراهنة على الأطفال في المنطقة العربية والإعلام إلى جانب أعمال البرلمان العربي للطفل والمؤتمر العربي الخامس لحقوق الطفل.

وثمن سعادة أيمن عثمان الباروت الأمين العمام للبرلمان العربي للطفل في كلمته خلال أعمال اللجنة جميع الجهود والأدوار التي تقوم بها جامعة الدول العربية في الارتقاء بأوضاع الطفولة والعمل على وضعها دائماً على سلّم الأولويات وكذلك جهود الوزارات والهيئات الوطنية المعنية بالطفولة بالدول العربية التي تقوم بجهود مقدرة لتمكين الطفل العربي.

كما أشاد الباروت في كلمته بالمبادرة الطموحة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بإنشاء وافتتاح البرلمان العربي للطفل ايماناً بحق الطفل في المشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة به من خلال منظومة عمل برلماني عربي موحد لافتاً الى إن البرلمان أصبح من المؤسسات الراسخة التي تعمل من أجل حقوق الطفل العربي والذى أختتمت دورته الأولى بنجاح كبير في شهر يوليو الماضي وتضمن عقد أربع جلسات.

واستعرض الباروت موجزاً حول أعمال البرلمان العربي للطفل من خلال جلساته الأربع التي تم عقدها في مدينة الشارقة مشيراً إلى أن الأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل ومن مقرها الدائم في الشارقة تؤكد مجدداً ثقتها في جامعة الدول العربية والدول العربية لمواصلة العمل والطموح في حث جميع الدول العربية للمشاركة في أعمال البرلمان العربي للطفل الذي تنشط الأمانة العامة في التحضير لإطلاق دورته الثانية في فبراير 2021.