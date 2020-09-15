عبدالله بن زايد وترامب يناقشان مسيرة العلاقات

واشنطن (وام)

استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في البيت الأبيض، وذلك قبيل توقيع سموه وبنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة إسرائيل على «معاهدة السلام» التاريخية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل في البيت الأبيض.

وتناول اللقاء آفاق معاهدة السلام ودورها في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، من خلال وقف ضم الأراضي الفلسطينية، وبث روح جديدة تسهم في التغيير الإيجابي في منطقة الشرق الأوسط.

وناقش الجانبان مسيرة العلاقات بين الإمارات والولايات المتحدة، في ظل التزام البلدين المشترك بدعم وتعزيز السلام والأمن في منطقة الخليج العربي، ومكافحة الإرهاب، وردع أي تهديدات لاستقرار المنطقة.