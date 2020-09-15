وزير خارجية البحرين: لحظة للأمل وفرصة للجميع

واشنطن (وكالات)

قال وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال حفل توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، وإعلان تأييد السلام بين المنامة وتل أبيب، «إن اليوم تاريخي، لحظة للأمل وفرصة لجميع شعوب الشرق الأوسط وخاصة للملايين من الشباب».

وأضاف الزياني: «إن إعلان دعم السلام بين البحرين وإسرائيل هو خطوة تاريخية في الطريق نحو سلام دائم وحقيقي، والازدهار والنمو في كل المنطقة، ولكل الشعوب، بغض النظر عن الأديان أو الطوائف أو الإيديولوجيات».

وأضاف الوزير البحريني: «على مدى طويل، الشرق الأوسط كان قد تراجع وتأخر، وهو ما أحدث دماراً كبيراً وحرم أجيالاً عديدة من الازدهار، والآن أنا مقتنع بأن لدينا الفرصة لتغيير ذلك».

وقال: «إن الإعلان كان ممكناً بسبب رؤية والتزام وشجاعة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي، بدعم من شعب البحرين، حمى وأسس روح التناغم والتعايش في الدولة، كما كانت لديه الحكمة للاعتراف بأن التعاون هو الطريق لتحقيق السلام ولحفظ حقوق الإنسان». وأردف قائلاً: «إن الإعلان هو خطوة أولى مهمة، والآن يقع على عاتقنا أن نعمل بسرعة ونشاط حتى نحقق سلاماً دائماً وأمناً دائماً لشعوبنا، ولتحقيق حل دولتين في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، الذي سيكون دعامة لمثل هذا السلام».

وأنهى الزياني كلمته بالقول: «لقد أظهرنا أن مثل هذا الطريق ممكن وواقعي، وما كان يحلم به منذ سنوات الآن يمكن أن يتحقق، وممكن رؤية فرصة ذهبية للسلام والأمن والازدهار لمنطقتنا، ودعونا مع شركائنا الدوليين لا نضيع الوقت لاغتنام ذلك».