الرئيس ترامب: نحن هنا لتغيير مجرى التاريخ

واشنطن (وكالات)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، في كلمته قبل توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، وإعلان تأييد السلام مع إسرائيل: «إننا هنا من أجل تغيير مجرى التاريخ».

وذكر ترامب، أمام عدد كبير من المسؤولين في البيت الأبيض: «نحن هنا من أجل تغيير مجرى التاريخ، ونحن نقوم بخطوة تاريخية بفضل هذه الدول الثلاث، وذلك من أجل تعزيز السلام والازدهار».

وتابع: «إسرائيل والإمارات والبحرين ستتبادل السفارات، وستتعاون معاً بشكل قوي، وستنسق جهودها في العديد من القطاعات من السياحة والتجارة والرعاية الصحية والأمن».

وأردف قائلاً: «هذا سيفتح الباب للمسلمين من حول العالم لزيارة المسجد الأقصى وإسرائيل».

وشدد الرئيس الأميركي على أن هذه الاتفاقيات ستخدم السلام في المنطقة برمتها، مشيراً إلى أن «المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل هي الأشياء، التي جعلت هذه الدول الثلاث على الوصول إلى هذه المعاهدة».

وكشف ترامب أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع فلسطين بشأن الانضمام لاتفاقيات الشرق الأوسط، قائلاً: «إن الفلسطينيين سيكونون عضواً في المحادثات في الوقت المناسب».

وأجرى، الرئيس الأميركي محادثات مع ممثلين عن إسرائيل والإمارات والبحرين، بالقرب من الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، قبيل مراسم التوقيع على «معاهدة السلام» بين الإمارات وإسرائيل، وإعلان السلام بين البحرين وإسرائيل.

وأعلن ترامب أن «خمسة أو ستة بلدان» عربية إضافية تستعد لتوقيع معاهدات سلام مع إسرائيل بعد الإمارات العربية المتحدة والبحرين.