معاهدة سلام تاريخية بين الإمارات وإسرائيل

واشنطن (الاتحاد)

وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، معاهدة السلام التاريخية مع دولة إسرائيل. ووقع المعاهدة نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وعن جانب إسرائيل بنيامين نتانياهو رئيس الوزراء. وشهد هذا الحدث التاريخي، الذي جرى في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، حضور نحو 700 ضيف من مختلف دول العالم.

وضم وفد الدولة المشارك في مراسم التوقيع معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، ومعالي علي سعيد مطر النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، وسيف غباش مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية، ولانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وهند مانع العتيبة مدير إدارة الاتصال الاستراتيجي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدداً من المسؤولين.

ووقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، «إعلان تأييد السلام» مع وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني.

وشهد الحدث التاريخي، الذي تم في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حضور نحو 700 ضيف من مختلف دول العالم.

ووقع المسؤولون الثلاثة والرئيس الأميركي إعلاناً مشتركاً. وقال الرئيس الأميركي في كلمته قبل التوقيع: «إننا هنا من أجل تغيير مجرى التاريخ».

ومن جانبه، قال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان: «إن السلام سيغير وجه الشرق الأوسط». وأضاف في كلمته قبل التوقيع: «نحن أمام إنجاز تاريخي وثمار الاتفاقيات ستنعكس على كل المنطقة».

وبدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «إن هذا اليوم هو فجر جديد للسلام».

وأضاف: «لسنوات وعقود، الشعب اليهودي صلى للسلام والدولة اليهودية صلت للسلام، لذا اليوم هناك تثمين عظيم وشكر كبير لترامب، وقد نجحت في عقد المعاهدة التاريخية للسلام، التي تحظى بدعم الجميع في الشرق الأوسط والعالم كله».

وفي كلمته، قال وزير خارجية البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني: «إن اليوم حدث تاريخي وفرصة لجميع شعوب الشرق الأوسط، ولا سيما الشباب».

وذكر ترامب، أمام عدد كبير من المسؤولين في البيت الأبيض: «نحن هنا من أجل تغيير مجرى التاريخ، ونحن نقوم بخطوة تاريخية بفضل هذه الدول الثلاث، وذلك من أجل تعزيز السلام والازدهار».

وتابع «إسرائيل والإمارات والبحرين ستتبادل السفارات وستتعاون معاً، بشكل قوي، وستنسق جهودها في العديد من القطاعات من السياحة والتجارة والرعاية الصحية والأمن».

وأردف قائلاً: «هذا سيفتح الباب للمسلمين من حول العالم لزيارة المسجد الأقصى وإسرائيل». وشدد الرئيس الأميركي على أن هذه المعاهدات ستخدم السلام في المنطقة برمتها، مشيراً إلى أن «المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل هما اللذان ساعدا هذه الدول الثلاث على الوصول إلى هذه الاتفاقية».

والتقى الزعماء الأربعة في الشرفة الأمامية خارج البيت الأبيض، حيث تجمع حشد من الحضور لبدء مراسم التوقيع، مع ارتداء عدد من الحضور الأقنعة، ووجود مسافات للتباعد الجسدي.