رئيس الكنيست يلقي كلمة بالعربية ويهنئ الإمارات والبحرين

تل أبيب (وكالات)

ألقى رئيس الكنيست الإسرائيلي، ياريف ليفين، أمس، كلمة باللغة العربية، وهنأ فيها الإمارات على توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل، والبحرين على توقيع «إعلان تأييد السلام» مع الدولة العبرية.

وجاءت كلمة ليفين باللغة العربية في خطوة نادرة من جانب رئيس للبرلمان الإسرائيلي.

وقال ليفين: «إن دولة إسرائيل تتقدم بالشكر إلى قيادة الإمارات العربية المتحدة والبحرين وشعبيهما على توقيع اتفاقيتي السلام التاريخيتين».

وتابع: «أبوابنا مفتوحة على مصراعيها أمامكم لزيارة دولة إسرائيل والأماكن المقدسة فيها».

وأوضح ليفين أن معاهدتي السلام «ستفتحان أمامنا فرصة عظيمة في العمل المشترك لمواطني دولنا، من خلالها نطور العلاقات التجارية، وفرص العمل، والمشاريع العلمية والتكنولوجية والزراعية».