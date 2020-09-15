قرقاش: المعاهدة فرصة لإسرائيل لإظهار السلام

دبي (وكالات)

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية: «إن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل ليست موجهة ضد أحد»، مضيفاً: «آمل أن يؤدي هذا الأمر إلى تحول نحو خفض التصعيد في المنطقة، وأن يؤدي إلى تحول نحو الحوار والتواصل، وفهم أن سياسة الاستقطاب كانت كارثية حقاً للمنطقة وشعوبها».

وأضاف معاليه في لقاء مع صحافيين بدبي أمس: «نشعر أن هناك حاجة إلى اختراق استراتيجي»، مشدداً على أن «عدم التواصل مع إسرائيل لم يؤد في الواقع إلى حل النزاع، وتلبية تطلعات الشعب الفلسطيني».

وأكد أن الإمارات «لم تغير موقفها السياسي، وإنها تدعم قيام دولة فلسطينية»، معتبراً أن المعاهدة تمثل أيضاً فرصة لإسرائيل لإظهار السلام، الذي يؤدي في الواقع إلى نتائج إيجابية.

وقال قرقاش: «إنّ الالتزام بتعليق الضم واضح جداً بالنسبة لي، وأعتقد أيضاً أن وجود الولايات المتحدة كوسيط وكمحاور يؤكد حقاً أن هذا التعليق حقيقي وطويل الأمد».

وأضاف معاليه: «إن العبء الأكبر كان الحاجز النفسي، لكنني أعتقد أنه بمجرد أن تدرك أن ما كنت تفعله على مدار سنوات عديدة لم ينجح، وبمجرد أن تتخذ هذا القرار لكسر هذا الحاجز، فإن كل شيء آخر يصبح أكثر قابلية للتعامل معه».