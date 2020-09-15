الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة لـ«الاتحاد»: «قطاع الأعمال» يجني ثمار السلام

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

أفاد حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة، بأن معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل ستفتح علاقات مباشرة بين أنشط اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، ضمن منظومة التبادل الاقتصادي المفتوح في العالم، وتسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الابتكارات التكنولوجية، لاسيما ما يتعلق بالذكاء الصناعي، والثورة الصناعية الرابعة، في أنحاء المنطقة. وأكد أن قطاع الأعمال من بين أبرز المستفيدين جراء المعاهدة.

وأوضح بن سالم في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن الاتفاق التجاري الأول بين شركة «أبيكس الوطنية للاستثمار» الإماراتية ومجموعة «تيرا» الإسرائيلية، للتعاون في مجال الأبحاث والتطوير المرتبط بمرض «كوفيد- 19»، هو باكورة الأعمال لفتح آفاق التجارة وتعزيز الاستثمار وخلق الشراكات بين قطاعات الأعمال الإماراتية والإسرائيلية، والبدء برسم خريطة طريق لمجالات التعاون في قطاعات عديدة، منها السياحة والنقل والرحلات المباشرة والتقنيات التكنولوجية، والاتصالات، والاستثمار والتجارة السلعية، والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة، خصوصاً في ظل المكانة التنافسية العالمية، التي تحتلها دولة الإمارات في هذه المجالات.

وأشار الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة أن هناك مكاسب كثيرة سيجنيها قطاع الأعمال جراء المعاهدة، وفي ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الاقتصادات العالمية، من بينها توفير كثير من فرص العمل الجديدة على المديين القصير والمتوسط، لاسيما في مجال السياحة والسفر، والتجارة الثنائية، لافتاً إلى أن غرف الإمارات ستعمل على خدمة مصالح أصحاب الأعمال والشركات، وفقاً لبنود معاهدة السلام بين البلدين.