أصحاب الهمم: شكراً محمد بن زايد

دبي (الاتحاد)

وجّه «أصحاب الهمم» الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على إطلاق سموه الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي 2020-2024، بمشاركة أكثر من 28 جهة حكومية محلية واتحادية معنية، مؤكدين أن هذه المبادرة أسعدت جميع «أصحاب الهمم»، ولا سيما الرياضيين منهم. وأوضح محمد محمد فاضل الهاملي، عضو اللجنة البارالمبية الدولية رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية، أن هذه المبادرة ليست غريبة على سموه، فهو الداعم لهذه الشريحة، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي خطوة أساسية نحو مزيد من الدمج والتمكين لهذه الفئة الأساسية في المجتمع، بهدف إطلاق كامل طاقاتها، حتى تصبح جزءاً لا يتجزأ من مسيرة التنمية، وتحقق مزيداً من التميز والإنجازات، ودون شك الاستراتيجية ستحول أحلام «أصحاب الهمم» إلى حقيقة.

وأكد ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية، أن دعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسام على صدر كل منتسب لفئة أصحاب الهمم.