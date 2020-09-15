6.6 مليون فحص مخبري بصحة دبي

دبي (الاتحاد)

تمكنت هيئة الصحة بدبي، ممثلة بإدارة المختبرات وعلم الوراثة من إجراء 6.696.885 فحصاً مخبرياً خلال العام الماضي، بينها 2.666.805 فحوص خاصة بتأشيرات الإقامة، و61736 فحصاً لما قبل الزواج، و9499 فحصاً وراثياً للكشف عن الأمراض المختلفة.

وأكد الدكتور حسين السمت، مدير إدارة المختبرات وعلم الوراثة بهيئة الصحة بدبي، على الدور الفاعل الذي تقوم به المختبرات الطبية كجزء رئيسي من النظام الصحي في أي دول من العالم، مشيراً إلى أن أكثر من 70% من القرارات الطبية، تعتمد على نتائج الفحوص المخبرية، التي تساهم بشكل فاعل في توفير التشخيص الدقيق للمرضى، ووضع المريض على المسار الصحيح للعلاج.