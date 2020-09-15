إغلاق 6 مؤسسات لعدم الالتزام بالإجراءات في دبي

آمنة الكتبي (دبي)

أغلقت بلدية دبي 3 مؤسسات غذائية وصالونين ومؤسسة داخل أسواق البلدية خالفت الإجراءات الاحترازية التي حددتها الدولة للحد من انتشار وباء «كوفيد-19»، كما خالفت 31 مؤسسة.

وبينت بلدية دبي أن مفتشي البلدية نفذوا 2326 زيارة ميدانية على المؤسسات ذات العلاقة بالصحة البيئية والغذائية في دبي، وتعمل على تقييم مدى التزامها بمعايير السلامة العامة والإجراءات الاحترازية اللازمة، التي تضمن تحقيق السلامة للجميع.

وأشارت بلدية دبي إلى التزام 2285 مؤسسة بالإجراءات الاحترازية، ويدقق مفتشو البلدية خلال زياراتهم الرقابية على سجلات المتابعة اليومية لصحة العاملين، وتدوين عمليات التعقيم والتطهير، إضافة إلى التأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء على الأغذية أثناء الاستلام والتحضير والتخزين، والعرض في درجات حرارة صحية، وتطبيق إجراءات النظافة والتعقيم، لمنع حدوث تلوث تبادلي ومكافحة الآفات. وأكدت البلدية أنه يتم التدقيق على المؤسسات الغذائية والصحة البيئية كافة في الإمارة باختلاف أنشطتها، مثل الصالونات والمطاعم والكافتيريات والمقاهي التي تقدم أغذية، والبقالات والسوبرماركت، والمخابز، كما تفتش وتراقب سيارات التوصيل، للتأكد من تعقيمها، والمحافظة على إجراءات السلامة الغذائية بعد كل طلبية، وتغيير عمال التوصيل للكمامة والقفازات بعد كل طلبية.

وتوجه البلدية كافة المؤسسات بأهمية الالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة، مع تأكيدها عدم التهاون في مخالفة أي منشأة لا تلتزم بالإجراءات الصادرة عن أي جهات تنظيمية، إضافة إلى أهمية التعاون التام من الجميع لتحقيق الأهداف المرجوة من التدابير التي وضعت لحماية العاملين في هذه المنشآت والمجتمع بشكل عام.

وقالت إن فرق التفتيش بالبلدية تقوم بتنفيذ عدد من الزيارات التفتيشية الروتينية، والمبنية على بلاغات المستهلكين، وتطبق الغرامات حسب الأمر المحلي رقم 11 لسنة 2003، بشأن الصحة العامة وسلامة المجتمع في إمارة دبي، وأكد أن الغرامات تختلف حسب نوع المخالفة، وتتضاعف بتكرارها.