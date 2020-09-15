2560 حملة تفتيشية على منشآت غذائية وصحية بأم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين)

نفذت إدارة الصحة العامة والبيئة بدائرة بلدية أم القيوين، 2560 حملة تفتيشية على مختلف المنشآت الغذائية والصحية في مناطق الإمارة، منذ بداية العام الجاري، أسفرت عن إغلاق عدد من المنشآت نتيجة تكرار مخالفاتها.

وقالت هيفاء علي سيف ملاطم، مدير إدارة الصحة العامة والبيئة بالبلدية: من خلال الحملات التفتيشية تم رصد مخالفات متكررة، حول عدم تجديد البطاقات الصحية للعمال في الموعد المحدد، لافتة إلى أنه تم التنبيه على العمال بضرورة الالتزام بإجراء الفحص الطبي، وتجديد البطاقة، للتأكد من سلامتهم من أية أمراض معدية.

وأضافت: إنه بناء على تعليمات المجلس التنفيذي بأم القيوين، تم إعادة فتح الأنشطة بالإمارة وعودة الحياة الطبيعية إلى سابق عهدها، وتم التعميم على كافة المؤسسات الغذائية والصحية بتوفير مواد تعقيم وأجهزة للفحص.

وأكدت أنه تم تكثيف الرقابة على المقاهي بالإمارة، للتأكد من التزامها بالإجراءات، مع تدريب العاملين على طرق التعقيم قبل وبعد الاستخدام، للحفاظ على سلامة الجميع من الإصابة بفيروس «كوفيد 19».