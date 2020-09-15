«نقل عجمان» تعزز الإجراءات الوقائية

عجمان (الاتحاد)

واصلت هيئة النقل في عجمان، اتباعها للإجراءات الاحترازية الدورية، التي اتخذتها لضمان سلامة الركاب والسائقين للتصدي للأوبئة، حيث أكدت الهيئة أن عمليات التعقيم لحافلات النقل العام ومركبات الأجرة لا تزال مستمرة، وفق أعلى المعايير المتبعة لضمان صحة وسلامة الركاب.

وأكد عمر لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع العمليات، أن الهيئة تحرص على توفير مركبات نقل آمنة للركاب والسائقين، بحيث تم التعاون مع شركات متخصصة، لتعقيم الحافلات والمركبات التابعة للهيئة بشكل دوري ومستمر، باستخدام الأجهزة المعتمدة، وأفضل مواد التطهير وتكنولوجيا التعقيم بالأوزون، التي تضمن القضاء على كافة أنواع الفيروسات والبكتيريا، وفق أعلى المعايير المتبعة.