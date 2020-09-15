في جلسة حوارية عن بُعد: «التكاتف المجتمعي» يحاصر كورونا

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكدت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، في جلسة حوارية عن بُعد، تحت عنوان: «تكاتف المجتمع في مواجهة فيروس كورونا»، أن التعامل مع الجائحة يكون من خلال الاستعداد والسلوك الوقائي، موضحة أن الأمر يعتمد على سلوكيات أفراد المجتمع، بالإضافة إلى التأثير في مساهمة المؤسسات مع الأفراد في زيادة الوعي والاستجابة في الدولة.

وأشارت إلى أن أكثر تحدٍّ في هذه المرحلة هو الأرقام التي تتغير فقط بالسلوكيات، وذلك من خلال تنوع الثقافات ونقل الصور الإيجابية رغم التحديات الكبيرة وتداول المعلومات، داعية إلى ضرورة إعطاء الجانب الإعلامي حقه، نظراً لوجود معلومات مغايرة تبث القلق والخوف في نفوس أفراد المجتمع.

وتأتي الجلسة الحوارية، ضمن مبادرة القيادة العامة لشرطة أبوظبي لمجالسها الافتراضية لعام 2020، وقد أدارها الإعلامي الدكتور علي سنجل، وتحدثت فيها المهندسة عزة سليمان، والعقيد الدكتور حمود سعيد العفاري مدير إدارة الشرطة المجتمعية، والعقيد ثريا علي الهاشمي مدير إدارة الخدمات الطبية، والدكتور سيف درويش عضو «كلنا شرطة»، وشهد الجلسة عدد غفير من مختلف الفئات المجتمعية، من أدباء ومفكرين ومثقفين.

وأوضحت المهندسة عزة سليمان، أن الجائحة كانت ضيفاً غير مرغوب فيه، ودولة الإمارات نجحت في توظيف أفضل المعايير في مواجهتها.

ومن جهتها، قالت العقيد ثريا علي الهاشمي: لدينا أعداد كبيرة تقارب 37 ألف شخص من الموظفين، بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي لدعمنا في كيفية التصرف والتعامل مع الجائحة.

ومن جانبه، أكد العقيد الدكتور حمود سعيد العفاري، أن مجالس الشرطة تعتبر أحد الجهود التوعوية لمكافحة الجائحة.

وأضاف الدكتور سيف درويش، أن دورنا لا يقل عن دور الشرطة المجتمعية، لافتاً إلى اشتراك أكثر من 51 ألف شخص في «كلنا شرطة»، و40 ألف شخص آخرين لتوعية المجتمع.