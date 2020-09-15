«زايد الخيرية» تقدم مساعدة عاجلة للسودان

بدرية الكسار (أبوظبي)

تتواصل مساعدات دولة الإمارات، لإغاثة الأشقاء في السودان بصورة عاجلة من متضرري الفيضانات والسيول، التي جرفت منازلهم وممتلكاتهم في 16 ولاية.

وقال حمد سالم بن كردوس العامري، مدير عام مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية لـ«الاتحاد»، انطلاقاً من حرص المؤسسة على مساندة جمهورية السودان الشقيقة، في إغاثة المنكوبين جراء الفيضانات والسيول، فقد بادرت المؤسسة بتقديم مساعدة مستعجلة بمبلغ 200 ألـف درهم، لتكون عوناً للأسر المتضررة، وتخفيفاً لمعاناتها الشديدة من جراء جرف التربة والبيوت، وتلف العديد من الممتلكات، وإصابة العديد من المرضى النساء والأطفال وكبار السن.

وأضاف العامري: «إن المؤسسة سارعت بتقديم هذه المساعدة المستعجلة، بناءً على توجيهات من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس الأمناء، وأخيه سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس».

وقال: إن المؤسسة إذ تتطلع إلى تجاوز السودان الشقيق هذه النكبة الطبيعية، فإنها تسعى إلى تحقيق أهدافها في مجال الإغاثة، وتعزيز دورها لنجدة المنكوبين، وتوفير المستلزمات الضرورية لتعود دورة الحياة الكريمة إليهم، داعياً الله تعالى أن يحفظ السودان وأهله من كل شر، وأن تشرق شمسه من جديد وهي عامرة بالأمن والأمان والسلامة والاستقرار. ومن جهة أخرى، تواصل هيئة الهلال الأحمر مساعداتها الإغاثية لجمهورية السودان الشقيقة في المناطق المتضررة جراء الفيضانات، وقد سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي جسراً جوياً لإغاثة المتأثرين من الفيضانات. ويقوم وفد الهلال الأحمر في السودان، بدراسة احتياجات سكان المناطق المتضررة وتوفيرها ومستلزماتهم، والتي تضمنت مساعدات غذائية وطبية وأغطية، وتوفير أدوات التعقيم والنظافة وغيرها، وذلك بالتنسيق مع سفارة الإمارات ومفوضية العون الإنساني في السودان، كما تقدم الجمعيات الخيرية بمختلف أنحاء الدولة مساعدات متنوعة للأشقاء خلال هذه الأزمة.

مشاريع خيرية

نفذت دولة الإمارات العديد من المشاريع في جمهورية السودان، شملت بناء مساجد ومستوصف في عام 2003 في منطقة رفو، وفي عام 2006 قدمت مساعدات إغاثية للاجئ دارفور، وفي عام 2013 نفذت حملة كسوة مليون طفل، بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، بالإضافة إلى برنامج الحج، بالتنسيق مع سفارة دولة الإمارات، وكذلك مشروع حملة الأضاحي، وفي عامي 2014 و2015 نفذت مشروع الحج، بالتعاون مع سفارة الإمارات في السودان والهلال الأحمر، بالإضافة إلى مشروع إفطار صائم.

وفي عام 2016، قدمت مشاريع متنوعة، شملت الحج وبرنامج الكسوة، والمساهمة في دعم البرامج الإغاثية في السودان، ودعم برامج وأنشطة الأيتام، والمساهمة في برنامج سقيا الإمارات وإفطار صائم، وفي عام 2017 نفذت بناء مسجد، وفي العام الحالي 2020 تنفذ برامج إغاثية متنوعة.