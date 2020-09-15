«الإحسان» تشيد بتوجيهات حاكم عجمان لإغاثة السودان

عجمان (الاتحاد)

ثمّن الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي النعيمي، الرئيس التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية، توجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة، وتوفير كل الإمكانيات اللازمة من مواد وتجهيزات للتخفيف من معاناة الأسر المتضررة جراء الفيضانات القوية، التي اجتاحت ولايات السودان المختلفة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ «الإحسان»: «علّمنا والدنا صاحب السمو حاكم عجمان، أن نكون متكاتفين في مثل هذه الظروف، التي تمسّ البشرية في أمنهم وقوتهم، ليس محلياً فقط، وإنما عربياً ودولياً، من أجل رفعة الإنسان وحفظ كرامته وإنسانيته.. ويأتي هذا لمتابعة سموه المباشرة لما حلّ بأشقائنا في السودان، واهتمامه لأن تكون دولة الإمارات سباقة لإغاثة الأشقاء والإسراع في مدّهم، بكل ما يحتاجونه لمواجهة ظرفهم الحالي».

وأضاف الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي: «تربطنا علاقات أخوة ومودة وتقدير مع شعب السودان، وهذا محل إجلال لدى صاحب السمو حاكم عجمان، الذي وجه ودعا جميع المؤسسات الرسمية المحلية والجمعيات الخيرية والمواطنين والمقيمين، للمشاركة في حملة «أغيثوا شعب النيلين»، وتقديم الخدمات الإنسانية العاجلة، ومساندتهم ومدّ يد العون لهم في هذه المحنة، استمراراً للنهج الذي غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان «رحمه الله»، الذي عزز العمل الخيري والإنساني في نفوس أبناء الإمارات قيادة وشعباً ومقيمين، لتكون دولة الإمارات الأولى في مسيرة الخير والعطاء، من خلال دورها المتميز الذي تضطلع به في الوقوف إلى جانب المحتاجين والمنكوبين في كل مكان، وتقديم المساعدات الإنسانية الإغاثية التي تلبي متطلبات الحياة الكريمة لكل البشرية».