5 مشاريع حيوية في المنطقتين الجنوبية والشرقية

الشارقة (الاتحاد)

تنفذ وزارة الطاقة والبنية التحتية 5 مشاريع حيوية في المنطقتين الجنوبية والشرقية، تتبع وزارتي الداخلية والطاقة والبنية التحتية، بتكلفة تقديرية تصل إلى 405 ملايين و339 ألف درهم.

وتشرف الوزارة على تنفيذ مبنى وزارة الطاقة والبنية التحتية بمنطقة مزيرعة، بتكلفة تقديرية بلغت 44 مليوناً و500 ألف درهم، كما تواصل تنفيذ مشروع مبنى القيادة العامة لشرطة الشارقة، الذي يتكون من مبنى رئيس ومباني العمليات والخدمات والتعيين والمسجد وغرف الحراسة، وأعمال خارجية وأسوار، وتتضمن خطة عمل المشروع استخدام المواد التي تضمن الاستدامة في مكوناتها، فضلاً عن تنفيذ خطة لإدارة النفايات، ورصد معدلات إنتاجها والسعي نحو تقليلها، والعمل بنظام إعادة التدوير، واستخدام إنارة موفرة للطاقة، إضافة إلى مواد عزل حراري للجدران الخارجية والأسطح، فيما سيتم كذلك استخدام تطبيق تقنية الأصباغ الممتصة لثاني أوكسيد الكربون.

وتطبق الوزارة في المشروع المقرر الانتهاء منه خلال العام الجاري 2020، وتبلغ تكلفته التقديرية 171 مليوناً و900 درهم، مبادرة مشروع 360، وهو عبارة عن استخدام الواقع الافتراضي والواقع المعزز في متابعة سير الأعمال بالموقع الإنشائي والمراقبة عن بُعد، من خلال استخدام شاشات لعرض بيانات المشروع ومراحل الإنجاز وإرشادات الأمن والسلامة. كما تشرف وزارة الطاقة والبنية التحتية على تنفيذ مشروع، إنشاء مدرسة الليسيلي في إمارة دبي، بتكلفة 43 مليوناً و477 ألف درهم تقريباً، ومن المتوقع الانتهاء من المدرسة الربع الأخير من العام المقبل 2021، ويتكون المشروع من مبني رئيس، يتضمن جميع الحلقات التعليمية، ابتداءً من مرحلة رياض الأطفال وإلى الحلقة الثالثة، إضافة إلى مباني خدمات خارجية، وغرفتي حارس، وأسوار خارجية، وتبلغ مساحة المباني الإجمالية 9500 متر مربع، وتمت مراعاة استخدام مواد وأنظمة بناء صديقة للبيئة لتحقيق أعلى معايير المباني الخضراء والاستدامة، وتم تطوير المدرسة لتواكب توجهات الدولة نحو الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، واستخدام تقنية بصمة الوجه وتطبيقاتها في الحضور والانصراف للطلبة والموظفين، والإخلاء الذكي من الحرائق، وتطبيقات أخرى.

واقتربت وزارة الطاقة والبنية التحتية من إنهاء تنفيذ مشروع إنشاء وإنجاز مبنى قيادة قوات الأمن الخاصة/‏‏‏‏الوحدة الثالثة، قيراط – الفجيرة بتكلفة 48 مليوناً و500 ألف درهم، حيث من المتوقع إنجاز المشروع خلال العام الجاري، والذي يتكون من 7 مبانٍ، وهي مبنى الإدارة ومبنى المؤتمرات، ومبنى سكن ونادي الضباط ومبنى التدريب، بالإضافة إلى البوابة الرئيسة ومباني الخدمات التي تشمل غرف المضخات وخزانات المياه والمولدات والكهرباء، إضافة إلى الأعمال الخارجية ومواقف السيارات.

أما مشروع مبنى الإدارة العامة لشرطة الفجيرة، الذي تنفذه الوزارة، فإنه من المقرر إنجازه خلال الربع الأول من العام المقبل 2021، حيث يتكون المشروع الذي تصل تكلفته إلى 96 مليوناً و962 ألف درهم، من المبنى الرئيس، ومبنى الخدمات، ومحطة الكهرباء ومعالجة المياه، وأعمال مهبط الطائرات، وذلك بمساحات واستخدامات مختلفة، وكذلك الخدمات والطرق والأعمال الخارجية والمداخل الرئيسة والبوابات والأسوار، هذا بالإضافة إلى أعمال الربط بكافة الشبكات الخاصة بالمشروع، من طرق ومياه وصرف صحي وكهرباء وإنارة، ومكافحة حريق وأعمال الزراعة، إلى جانب كافة النظم الخاصة بالمعلومات وتأمين المنشآت.