«نحن نوصلكم» تبحث احتياجات ملاك العزب

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة )

تبحث بلدية منطقة الظفرة، ممثلة في فريق التواجد البلدي بمركز مدينة السلع، احتياجات المواطنين ومتطلباتهم الخاصة بالعزب، وذلك عبر مبادرة «نحن نوصلكم»، والتي تتفق مع خطط بلدية الظفرة، في التواصل مع كافة شرائح المجتمع وبحث احتياجاتهم ومتطلباتهم، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم والاستفادة منها في إعداد الخطط والبرامج، التي تهدف إلى تطوير الأداء، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لسكان الظفرة، بما يتناسب ومستوى الطموحات منها.

وتحرص بلدية منطقة الظفرة، على توفير قنوات تواصل مستمرة مع سكان المجتمع المحلي للوصول إلى كافة فئات المجتمع، والاستماع إلى مقترحاتهم سواء عبر الملتقيات المباشرة مع أهالي المنطقة في مختلف المدن عن بُعد، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقام فريق التواجد البلدي خلال المبادرة، بتوعية ملاك العزب والمواطنين والتحدث إليهم والاستماع إلى آرائهم ومتطلباتهم، وركزت الحملة على أهمية التقيد بالقوانين الناظمة لاستخدامات العزب، كما حثت الملاك على مراعاة المعايير البيئية، والحفاظ على المظهر العام، والالتزام بالاستخدامات القانونية، والالتزام باللوائح والقوانين الخاصة بالنظافة العامة وكشف أهمية الالتزام بها والتخلص من النفايات والمخلفات بالطريقة السليمة، عبر ترحيلها إلى الأماكن المخصصة لها، بهدف رفع مستوى الوعي، والمحافظة على البيئة والصحة العامة.

كما يقوم مركز السلع أيضاً بعمليات تنظيف لشاطئ المدينة، وإزالة النفايات، وذلك بالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» الشريك الاستراتيجي، بهدف المحافظة على بيئة نظيفة خالية من التلوث ورفع مستوى الوعي، بضرورة المحافظة على المظهر الحضاري للشواطئ، بهدف إدارة البلاغات والمشوهات وإزالتها.

استهدفت الحملة، تنظيف الشاطئ بهدف تعزيز الاهتمام بالبيئة البحرية، والحفاظ على الشواطئ ونظافتها.