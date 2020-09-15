«السلامة الغذائية» تحتفل بيوم النخيل العربي

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بمناسبة يوم النخيل العربي، والذي يصادف يوم 15 سبتمبر من كل عام أن زراعة نخيل التمر تحظى بأهمية خاصة في قائمة أولوياتها انطلاقاً من المكانة التاريخية لشجرة النخيل المباركة، بالإضافة إلى أهمية التمور ضمن سلة الأمن الغذائي الوطني، حيث تحرص الهيئة على تقديم خدمات متكاملة للعناية بمزارع النخيل وتحسين جودة الإنتاج ومكافحة الآفات التي تهدد أشجار النخيل بطرق بيئية آمنة.

وأعلنت الهيئة عن اصطياد نحو 505 آلاف سوسة نخيل حمراء بواسطة المصائد الفرمونية الموجودة في مزارع إمارة أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري 2020، ليرتفع بذلك إجمالي عدد سوسة النخيل الحمراء التي تم اصطيادها منذ بدء برنامج الإدارة المتكاملة لآفات النخيل قبل نحو 5 سنوات إلى نحو 8.9 مليون حشرة. وأجرت الفرق الفنية التابعة للهيئة مسحاً للآفات التي تصيب أشجار النخيل شمل أكثر من 5.7 مليون نخلة في حوالي 16475 مزرعة بمختلف مناطق إمارة أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري.