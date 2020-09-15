3 جوائز عالمية لـ«الاتحادية للكهرباء»

رأس الخيمة (الاتحاد)

حصدت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ثلاث جوائز في الدورة السابعة عشرة لعام 2020م، من جوائز الأعمال الدولية «ستيفي العالمية».

تضمنت الجوائز، جائزة الدرع الذهبي لأفضل تقنية حاسب آلي في فئة جوائز تقنية المعلومات، وذلك عن مشروع العدادات الذكية، وجائزة الدرع الفضي لأفضل برنامج مسؤولية مجتمعية للمنظمات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في فئة جوائز المنظمات والهيئات، عن مبادرة «للخير نرشد»، والدرع البرونزي لأفضل إدارة موارد بشرية.

وقال محمد محمد صالح مدير عام الهيئة إن هذه الجوائز تؤكد سعي الهيئة الدائم، إلى تبني أحدث التقنيات وأفضل الممارسات العالمية، على مستوى مجالات عملها الأساسية أو مجالات الإدارة المساندة، ومساهمتها في جهود الحكومة الرشيدة في مجالات الابتكار والاستدامة وحوكمة الإدارة وإسعاد المجتمع وغيرها.