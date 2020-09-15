«الصلح خير» في التوجيه الأسري بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

عززت دائرة القضاء في أبوظبي، جهودها لدعم برامج التوجيه الأسري، بإطلاق برنامج «الصلح خير»، الذي يستهدف تمكين الأسر من حل خلافاتها، وتخطي الصعوبات التي قد تواجهها، بطرائق مبتكرة، بما يسهم في الحد من حالات الطلاق، وذلك من خلال عقد جلسات توجيهية مكثفة للأطراف مع موجهين مختصين اجتماعياً ونفسياً وقانونياً، فضلاً عن استحداث ورش تدريبية غنية بالوسائط المتعددة والتمارين التفاعلية لاكتساب مهارات تحد من الخلافات الزوجية، إلى جانب خطة متابعة لضمان الالتزام باتفاقيات الصلح، ومحاولة علاج أي عقبات تطرأ أثناء تنفيذها.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، اهتمام دائرة القضاء بتنفيذ البرامج الداعمة لتحقيق استقرار الأسرة وتماسكها، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز المبادرات الهادفة إلى ضمان التماسك والتلاحم المجتمعي، انطلاقاً من الأسرة باعتبارها نواة المجتمع وأساس بنائه وتطوره، بما يضمن مواصلة مسيرة النماء والازدهار على أرض دولة الإمارات.

وأوضح المستشار يوسف العبري، أن البرنامج الأسري «الصلح خير»، يهدف إلى رفع المستوى التوعوي والتثقيفي للأسرة في ظل المتغيرات التي تمر بها، وتحقيق التوعية اللازمة لها باستخدام أساليب متطورة ومبتكرة، بما يمكنها من تخطي الصعوبات، ولاسيما عند وجود عقبات قد تفضي إلى التفكك ووقوع الطلاق، مع التركيز على التعريف بالآثار السلبية للطلاق على المجتمع من مختلف جوانب الحياة، وخاصة الأطفال الذي هم أساس بناء الوطن.

وتفصيلاً، يستهدف برنامج «الصلح خير»، مساعدة وتمكين الزوجين من حل الخلافات، بأفضل الممارسات والطرق الودية، وبعيداً عن أروقة المحاكم، إذ يتضمن جلسات توجيهية عدة في التوجيه الأسري عبر موجهين مختصين اجتماعياً ونفسياً وقانونياً، ليتم بحث ومناقشة المشكلات وأسبابها من جميع الجوانب، وتقديم المقترحات اللازمة ضمن خطط علاجية تراعي التغيرات المحيطة بالأسرة، بما يمكنها من حل أي مشكلة تواجهها مستقبلا.

كما يتضمن البرنامج العديد من الورش التدريبية المبتكرة الغنية بالوسائط المتعددة والتمارين التفاعلية، والتي يتم تنفيذها على مراحل عدة، تهدف المرحلة الأولى منها إلى اكتساب مهارات تحد من الخلافات الزوجية، وتعزز الترابط والتلاحم الأسري عبر ورشة «فن إدارة الخلافات الزوجية»، وورشة حول الحقوق والواجبات الأسرية.

وتتضمن المرحلة الثانية ورشاً تدريبية توعوية تستهدف الحد من حالات الطلاق، والتي تأتي تحت عناوين

«الطلاق ليس حلا»، «والمخاطر على الأسرة والمجتمع»، و«أثر الطلاق على الأبناء»، فيما تشمل المرحلة الثالثة، ورشاً توعوية تهدف إلى دعم الأسرة حال تعذر التوصل إلى الصلح، لتتناول العلاقة الوالدية الصحيحة، ومهارات التواصل الإيجابي الفعال.

كما يتميز برنامج «الصلح خير»، بوجود خطة متابعة للأطراف بعد انتهاء المراحل السابقة، والوقوف على مدى التزام الطرفين بالاتفاقية التي توصلا إليها في حال الصلح.