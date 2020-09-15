مخالفات قانون حجز المركبات بـ 4 لغات

جمعة النعيمي (أبوظبي)

بدأت شرطة أبوظبي في نشر مخالفات القانون رقم 5 لسنة 2020م بشأن حجز المركبات بإمارة أبوظبي وذلك على منصاتها في مواقع الاجتماعي بـ 4 لغات متضمنة المخالفة والغرامة والنقاط المرورية، ومدة حجز المركبة وقيمة فك حجزها.

وكانت القيادة العامة لشرطة أبوظبي قد أصدرت قراراً مؤخراً بشأن حجز المركبات وشروط فكه وفقاً للقانون بهدف تعزيز منظومة السلامة المرورية، وتحقيق أعلى معايير الأمن لمستخدمي الطريق، وزيادة وعيهم بأهمية الالتزام بالأنظمة المرورية. كما أنه بموجب التشريعات السارية في إمارة أبوظبي، ونظراً للتقييم المستمر وتحديد المخالفات الأكثر خطورة التي تؤدي إلى وفيات أو إصابات بليغة فقد حدد القرار القيمة المالية لفك حجز المركبة في حالات التسبب في حادث بسبب السرعة أو الانحراف المفاجئ، أو عدم ترك مسافة أمان كافية أو عدم إعطاء أولوية المرور للمشاة، أو في حال السماح لطفل يقل عمره عن عشر سنوات بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة، بـ 5 آلاف درهم.