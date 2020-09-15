«إصلاحية دبي» تقدم 2587 خدمة طبية للنزلاء

دبي (الاتحاد)

قدمت العيادة الافتراضية في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، 2587 خدمة طبية منذ إطلاقها في شهر أبريل الماضي إلى الآن، تنوعت ما بين الاستشارة الطبية ومقابلة الطبيب عن بُعد، وذلك في كل من السجن المركزي، وسجن النساء وسجن الجنح والمخالفات.

وقال العميد علي الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية: إن مبادرة «العيادة الافتراضية» تهدف إلى إسعاد النزلاء، وتقليل الوقت والجهد والتكلفة في عملية نقل النزيل من وإلى العيادات الخارجية أو المستشفى، وتحقيق الاستفادة الأكبر من الكادر العسكري المرافق للنزيل عند ذهابه إلى العيادة في مهام أخرى.

وبين الشمالي أن العيادة قدمت 2587 خدمة طبية منذ انطلاقها إلى الآن، تنوعت ما بين الاستشارة الطبية ومقابلة الطبيب عن بُعد، وذلك مع التكرار، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تقديم أفضل الخدمات للنزلاء وفق المعايير العالمية المتبعة، ومتابعة شؤونهم منذ دخولهم للمؤسسات العقابية والإصلاحية حتى الانتهاء من قضاء فترة عقوبتهم.