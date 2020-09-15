السيطرة على حريق في 4 مستودعات بعجمان

سعيد أحمد (عجمان)

تمكنت فرق الدفاع المدني بعجمان ودوريات الشرطة من السيطرة على حريق اندلع في 4 مستودعات للأثاث بمنطقة الجرف الصناعية، دون وقوع أي إصابات أو وفيات.

وأفاد العميد عبدالعزيز علي الشامسي، مدير عام الدفاع المدني بعجمان، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 3:27 ظهراً، يفيد باندلاع حريق في مستودعات، وعلى الفور تحركت فرق الدفاع المدني ودوريات الشرطة والإسعاف الوطني، خلال زمن استجابة لم يتعد 3 دقائق فقط إلى موقع الحادث، مما ساهم في سرعة إخلاء المنطقة وعدم وقوع أي إصابات أو وفيات، والسيطرة على الحريق. وأضاف الشامسي أن الحريق اندلع في أربعة مستودعات للأثاث تابعة لثلاث شركات مختلفة، وشاركت 3 مراكز للدفاع المدني في مكافحة الحريق وهي مركز إدارة الدفاع المدني والجرف والصناعية، بإسناد من الإدارات العامة للدفاع المدني من إمارتي الشارقة وأم القيوين، بالإضافة إلى بلدية عجمان. وأشار إلى أنه تم تبريد الموقع وتسليمه للجهات المختصة، لاستكمال بقية الإجراءات لمعرفة أسباب الحادث، مناشداً أصحاب المستودعات والمنشآت الصناعية بعدم تخزين البضائع بشكل عشوائي، والالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة من الحرائق.