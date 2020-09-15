نقل بعض اختصاصات ومهام «أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» إلى «القابضة»

أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بشأن نقل بعض اختصاصات ومهام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إلى «القابضة»/ADQ/.

وستتولى «سلال»، التابعة لـ«القابضة»/ADQ/، جميع المهام والالتزامات التي تم نقلها من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

يشمل هذا القرار اختصاصات أساسية منها: إنشاء وإدارة مخزون احتياطي للطوارئ من الغذاء بالتعاون مع الجهات المعنية، وإيجاد قنوات تسويقية وترويجية للمنتجات الزراعية المحلية، على أن تستمر الهيئة في مهمة الرقابة على هذه الاختصاصات.