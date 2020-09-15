أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بشأن نقل بعض اختصاصات ومهام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إلى «القابضة»/ADQ/.
وستتولى «سلال»، التابعة لـ«القابضة»/ADQ/، جميع المهام والالتزامات التي تم نقلها من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
يشمل هذا القرار اختصاصات أساسية منها: إنشاء وإدارة مخزون احتياطي للطوارئ من الغذاء بالتعاون مع الجهات المعنية، وإيجاد قنوات تسويقية وترويجية للمنتجات الزراعية المحلية، على أن تستمر الهيئة في مهمة الرقابة على هذه الاختصاصات.
نقل بعض اختصاصات ومهام «أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» إلى «القابضة»
أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بشأن نقل بعض اختصاصات ومهام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إلى «القابضة»/ADQ/.
المصدر: وام