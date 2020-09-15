قرقاش يشيد بمقال عبدالله بن زايد في صحيفة وول ستريت جورنال

أشاد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، عبر حسابه على «تويتر» بمقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقال معاليه: "مقال الشيخ عبدالله بن زايد في صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal اليوم يعبّر بشفافية عن توجه دولة الإمارات الواضح لوضع أسس مستقبل يرتكز على تغليب أهداف السلام والاستقرار والازدهار في منطقة عانت وتعاني من الأزمات واقتتال المحاور".

وأضاف معاليه: "كما يؤكد الشيخ عبدالله بن زايد في مقاله المهم أن منطق تعزيز دائرة التعايش السلمي من خلال تبني الوسطية في القول والعمل وانتهاج الحوار الإقليمي الذي يعزز السلام وينشد الاستقرار أصبح أولوية في هذه المنطقة إذا أرادت أن تنطلق إلى المستقبل بتفاؤل وأمل".