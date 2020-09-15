سلطان القاسمي يصدر مرسوماً أميرياً بدعوة المجالس البلدية في إمارة الشارقة للانعقاد

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 27 لسنة 2020، بشأن دعوة المجالس البلدية في إمارة الشارقة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي السادس عشر.

ونص المرسوم الأميري على أن تدعى المجالس البلدية في إمارة الشارقة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي السادس عشر، يوم الأحد 3 صفر 1442هـ ، الموافق 20 سبتمبر2020 م، كل في مقره.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.