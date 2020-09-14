نيابة عن رئيس الدولة.. عبدالله بن زايد يشارك بمراسم توقيع المعاهدة في البيت الأبيض اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وبدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يشارك سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في مراسم التوقيع على معاهدة السلام التاريخية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل التي تجري اليوم في البيت الأبيض بواشنطن، بحضور بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة إسرائيل.

وقد اتفق الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، منتصف أغسطس الماضي، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

ووصل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى العاصمة الأميركية على رأس وفد رسمي يضم كبار المسؤولين للمشاركة في مراسم التوقيع على المعاهدة.