بتوجيهات منصور بن زايد.. «خليفة الإنسانية» توفر مسكناً مؤقتاً لعائلة متضررة

رأس الخيمة (الاتحاد)

بناء على توجيهات ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، وفرت مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، مسكناً مؤقتاً للعائلة التي سقط سقف منزلها بمنطقة السيح في إمارة رأس الخيمة.

من جانبه، وجّه معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، المعنيين في الوزارة لتوفير مسكن دائم للأسرة بأسرع وقت ممكن، جاء ذلك بعد أن تواصل معاليه مع العائلة للاطمئنان على صحتهم.

وكان معاليه قد أبدى اهتماماً كبيراً بما نُشر في مواقع التواصل الاجتماعي التي أظهرت بعض الصور لسقوط سقف المنزل، وكلف المعنيين بالتحرك الفوري لتشكيل فريق من المهندسين لمعاينة الأسباب الفنية التي أدت إلى سقوط السقف، إلى جانب الوقوف على احتياجات المواطنين والمنطقة، بهدف التأكد من سلامة المساكن وعدم وجود أية مشاكل بها قد تشكل خطراً على قاطنيها، حيث تحرك المعنيون بالوزارة فور معرفتهم بالحادث، وتواصلوا مع الجهات المعنية للحصول على معلومات عن الأسرة المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة. يذكر أن قطاع الإسكان يحتل أولوية قصوى لدى القيادة الرشيدة لما له من دور مؤثر على جودة الحياة.