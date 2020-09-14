«العالمي للمجتمعات المسلمة» يبحث ترسيخ القيم الإنسانية

أبوظبي (وام)

بحث المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة مع وفد من علماء جمهورية مقدونيا الشمالية، الدور الإيجابي للمجتمعات المسلمة في دولها ومجتمعاتها، لاسيما في ظل تفشي وباء كورونا، بالإضافة إلى تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين، وكذلك سبل ترسيخ القيم الإنسانية المشتركة.جاء ذلك خلال استقبال معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، فضيلة الشيخ شاكر فتاحو، رئيس العلماء ومفتي الديار في جمهورية مقدونيا الشمالية، أمس. ورحّب رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة بزيارة الوفد إلى الدولة، وفي نهاية اللقاء، جرى تبادل عدد من الدروع التذكارية بين الجانبين.