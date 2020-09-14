مستشفى ميداني وعيادات متنقلة من «دار البر»

دبي(الاتحاد)

أطلقت جمعية دار البر حملة إنسانية عاجلة لإغاثة السودان ودعمه وتوفير احتياجات أبنائه، في ظل ما يتعرض له حالياً من فيضانات وسيول، غطت مناطق واسعة من البلد الشقيق، في إطار سياسة دولة الإمارات ورسالتها الإنسانية الحضارية، القائمة على مد يد العون إلى المجتمعات المنكوبة والمتضررة حول العالم عبر برامج ومشاريع إغاثية وإنسانية تخفف من معاناتها.

وقال محمد سهيل المهيري، المدير التنفيذي لـ«دار البر»: إن الحملة تهدف إلى إغاثة ومساعدة الأسر المتضررة، جراء السيول والفيضانات، التي هدمت المنازل، وأغرقت الأراضي الزراعية وأدت إلى نفوق المواشي، وهما مصدر رزق وقوت الكثير منهم، بالإضافة إلى تدمير قرية (أم رهو) بأكملها، بمنطقة سيدون في نهر عطبرة، حيث هدمت المساكن والمؤسسات والمرافق العامة والخدمية، وتشردت جميع الأسر والأهالي، موضحاً أن هذه الحملة ترجمة حرفية لسياسة دولة الإمارات في حقل العمل الخيري والإنساني، وتنسجم مع رؤية قيادة الدولة الرشيدة ورسالة الإمارات الحضارية الموجهة للعالم أجمع، وتشكل ترسيخاً لثقافة البذل والعطاء والتضامن مع الأشقاء والأصدقاء أينما كانوا.

وناشد المدير التنفيذي لجمعية «دار البر» مختلف المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع إلى المبادرة والمساهمة في دعم الحملة والتبرع لصالح أشقائنا في السودان دعماً لهم، وتخفيفاً من وطأة المعاناة عبر قنوات التبرع المخصصة للحملة.

وأضاف المهيري أن أهم الاحتياجات التي تعمل حملة الإغاثة على توفيرها للأهالي المنكوبين، هي الخيم، والبطانيات، والملابس، والمواد الغذائية، والأدوية والمواد الطبية لمواجهة الأمراض المصاحبة للفيضانات، مثل الملاريا، بهدف الحيلولة دون تفاقم الأوضاع في السودان الشقيق، كما سيتم إرسال فرق طبية ميدانية من الإمارات، وأخرى افتراضية عبر التقنيات الحديثة بحيث تقدم للفرق الميدانية الدعم الطبي «عن بُعد»، وتجهيز مستشفى طبي ميداني وعيادات متنقلة تقدم جميع الخدمات الطبية الأولية.