بتوجيهات سلطان القاسمي.. «الشارقة الخيرية» تطلق حملة لإغاثة المتضررين

الشارقة (الاتحاد)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أطلقت جمعية الشارقة الخيرية حملتها الإنسانية «من شارقة الخير إلى سودان الوفاء» لإغاثة متضرري السيول والفيضانات في السودان الشقيق.

ودعت الجمعية المتبرعين وأصحاب الأيادي البيضاء إلى تقديم الدعم اللازم لتمكينها من توفير مواد الإغاثة وتسيير التبرعات إلى مستحقيها من متضرري الفيضانات التي أودت بحياة الكثيرين، وتسببت في تدمير المنازل والمنشآت التجارية والخدمية في 16 ولاية سودانية.

وقال الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الحملة تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، وإيماناً بالدور الإنساني الذي تسعى الجمعية إلى القيام به لمساندة الأشقاء في كل ما يتعرضون له من أزمات».

ولفت إلى أن حملة «من شارقة الخير إلى سودان الوفاء» تهدف إلى مؤازرة المتضررين بشكل عاجل في جمهورية السودان الشقيق من السيول والفيضانات التي ضربت البلاد، وذلك تحت إشراف سفارة الدولة في السودان، وعبر مكتب الجمعية في الخرطوم».