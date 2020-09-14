أكاديمية «السلامة الغذائية» في 4 مدارس بأبوظبي ورأس الخيمة

دبي (الاتحاد)

افتتحت وزارة التربية والتعليم مطلع العام الدراسي الحالي أكاديمية العلوم والسلامة الغذائية في أربع مدارس في أبوظبي ورأس الخيمة. وتسعى الأكاديمية ضمن خطتها المستقبلية إلى استقطاب 500 طالب وطالبة خلال الأعوام القليلة المقبلة، انسجاماً مع توجيهات وزارة التربية الرامية إلى تمكين الطلبة في العديد من المجالات التخصصية المرتبطة بشكل وثيق مع أجندة الدولة وخططها الاستشرافية المستقبلية.

ويأتي افتتاح أكاديمية العلوم والسلامة الغذائية في سياق مواكبة وزارة التربية والتعليم لخطط وتطلعات الدولة التي أفردت حيزاً كبيراً للاهتمام بهذا القطاع الحيوي الذي تعول عليه لتحقيق خططها الاستراتيجية المستقبلية المرتبطة بتأهيل كوادر وطنية متخصصة في مجال الأغذية. ويدرس الطلبة المنتسبون للأكاديمية، إلى جانب دراستهم المسار العام، العلوم الأساسية المرتبطة بالغذاء والتغذية، التي بدورها تساعدهم في فهم كيفية ارتباط العناصر المختلفة مع بعضها، والعمليات المعنية بإنتاج الغذاء.

وتدمج أكاديمية «العلوم والسلامة الغذائية» في مدارس السّمالية للذكور، والسمحة للإناث بأبوظبي، وموسى بن نصير للتعليم الأساسي للذكور، والظيت للتعليم الأساسي للإناث في رأس الخيمة، المعرفة النظرية مع المهارات العملية.