«التعليم والمعرفة» تكرّم الفائزين في منافسات الشباب التقنية

أبوظبي (الاتحاد)

أقامت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، بالتعاون مع «ستارت إيه دي» منصة مسرعات الأعمال في جامعة نيويورك أبوظبي، حفلاً افتراضياً لتوزيع الجوائز على الفائزين في النسخة الأولى من منافسات الشباب التقنية، والتي أُقيمت في إطار برنامج «أبوظبي تُلهِم».

أدار حفل توزيع الجوائز أنتينه زيلكي، مدير مشروع ريادة أعمال الشباب، وتضمّنت الفعالية كلمات رئيسية ألقاها كل من سمر المنصوري، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التعليم العالي في دائرة التعليم والمعرفة، والمهندس ماجد الشامسي، مدير إدارة تطوير أعمال التعليم العالي لدى دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي ومدير مشروع 42 أبوظبي، والبروفسور راميش جاجاناثان، نائب عميد جامعة نيويورك أبوظبي لشؤون الابتكار وريادة الأعمال، كما شهدت الفعالية حضور مجموعة من أبرز الأعضاء المؤثرين في مجتمع ريادة الأعمال في الدولة، الذين تابعوا العروض التقديمية للمشاريع الفائزة.

استقطبت منافسات الشباب التقنية 173 مشاركاً، تراوحت أعمارهم بين 18-29 عاماً من مختلف أنحاء دولة الإمارات، حيث انضموا لمعسكر تدريبي افتراضي، استمر ليومين حصلوا خلاله على التدريب والتوجيه في مجالات أساليب التفكير، والسبل الافتراضية لاستقطاب العملاء، والاستدامة، ومهارات تقديم العروض، والبناء السريع للنماذج الأولية.

وطرحت المشاريع الخمسة الفائزة عدداً من الحلول المتميزة، التي صُممت لمعالجة مشكلات قائمة.