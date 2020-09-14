«الإمارات دبي الوطني» يوقع اتفاقاً مع مصرف إسرائيلي

دبي (الاتحاد)

أعلن «بنك الإمارات دبي الوطني»، توقيع مذكرة تفاهم مع بنك «هبوعليم» الإسرائيلي، في أول اتفاق من نوعه بين مصرفين من البلدين. وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي: «تعتبر هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين الجانبين، وتندرج في إطار بدء العلاقات المالية والاقتصادية بين الإمارات وإسرائيل».

وتم توقيع الاتفاقية بحضور هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وشاين نيلسون الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، ودوف كوتلر الرئيس التنفيذي في «بنك هبوعليم»، بحسب البيان. ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي شاين نيلسون قوله: «ننظر للمستقبل بعين التفاؤل، وسنعمل على أن تكون هذه الخطوة منسجمة مع أهداف الجانبين لآفاق التعاون، على المستويين الاقتصادي والتجاري».

وأوضح نيلسون أن «هذه الاتفاقية ستقدم فرصة قيّمة لعملائنا لمزاولة الأعمال والتجارة، إلى جانب تعزيز مكانتنا كشريك مصرفي موثوق للشركات في كل الدول والمناطق التي تمتد فيها أعمالنا».

ومن جانبه، أكد كوتلر بحسب البيان أن الاتفاق «يمثل إنجازاً لافتاً سيمكن العملاء في إسرائيل من إجراء معاملات مصرفية مباشرة مع دولة الإمارات، وبالتالي مع دول أخرى».