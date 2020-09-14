ضبط مديرين ومنسق أغانٍ في دبي لمخالفتهم الإجراءات الاحترازية

دبي(الاتحاد)-

ألقت القيادة العامة لشرطة دبي، القبض على مدير شركة سياحية، ومدير التسويق فيها، ومنسق أغانٍ، وذلك بعد تنظيم حفلة لما يزيد على 100 شخص في مكان مُغلق، مخالفين بذلك القرار الصادر من النائب العام للدولة، بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيدـ 19».

وأكد العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، أن إلقاء القبض على المديرَين ومنسق الأغاني، جاء بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للحفلة التي تم تنظيمها، دون مراعاة للتباعد الجسدي، وفي مخالفة صريحة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، ودون تصريح مُسبق من الجهات المختصة. وشدد العميد الجلاف، على أن قرار النائب العام للدولة بشأن لائحة مخالفات التدابير الاحترازية توقع في بندها الرابع غرامة مالية مقدارها 10 آلاف درهم، لكل من يقدم على إقامة تجمعات أو اجتماعات أو حفلات خاصة أو عامة، أو التجمع في الأماكن العامة أو المزارع أو العِزب.

وأكد العميد الجلاف، أن القيادة العامة لشرطة دبي لا تتهاون أبداً مع كل من يُخالف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، الهادفة إلى حماية أفراد المجتمع ووقايتهم من انتشار المرض، داعياً كافة الشركات السياحية وأفراد المجتمع إلى أهمية الحرص الدائم على تطبيق الإجراءات الاحترازية، والحفاظ على التباعد الجسدي، وعدم تنظيم الحفلات والمناسبات التي من شأنها أن تساهم في نشر الفيروس.