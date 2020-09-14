إشادة وترحيب بجهود «الصحة» فـي رأس الخيمـة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أثنى عدد من مواطني ومقيمي إمارة رأس الخيمة على الجهود التي تقدمها وزارة الصحة ووقاية المجتمع للأفراد، والتي تسعى من خلالها إلى توفير حلول وخدمات تكنولوجية مبتكرة في مجال تعزيز الصحة الرقمية، عن طريق توفير الرعاية المتخصصة والاستشارات الطبية للمرضى عن بعد، والتي كانت آخرها إطلاق منصة الطبيب الافتراضي في مركز المنار مول التجاري.

وأوضح القائمون على المنصة أنها تخدم جميع فئات المجتمع، وتجيب عن استفساراتهم الطبية المختلفة، منوهين أن المنصة يشرف عليها أطباء ذو خبرة ومتخصصون في مختلف المجالات الطبية، ويتصف الطاقم الطبي بدرجة عالية من التدريب والتأهيل للتواصل والتفاعل مع الجمهور لتقديم الاستشارة الصحية عن بُعد من خلال الاتصال المرئي مع طبيب، حيث تتضمن المنصة عدة شاشات تفاعلية تحتوي تصنيفات مبوبة عن فئات الأمراض، وبعد اختيار الفئة يمكن إجراء اتصال مرئي مباشر مع أحد الأطباء الأخصائيين عن بُعد، وطرح الأسئلة للحصول على الاستشارة الطبية عن بُعد بطريقة سهلة، ويهدف من هذه المنصة توظيف الحلول الذكية في الخدمات الصحية وتطبيق النماذج المبتكرة في الممارسات الصحية الوقائية. وبين المشرفون إن المنصة تتميز بتعدد اللغات، ناهيك أنها متاحة للجمهور من الساعة العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء لتلقي استفسارات الجميع.

وقال المواطن حميد السلحدي من مواطني رأس الخيمة إن منصة الطبيب الافتراضي من المنصات الطبية المهمة في مجال الطب، والتي تكشف عن الاستراتيجية المتطورة التي تتميز بها وزارة الصحة ووقاية، مؤكداً سهولة ويسر استخدام المنصة الافتراضية.