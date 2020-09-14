الإمارات تترأس اجتماع مديري الدفاع المدني الـ 29 بدول التعاون

أبوظبي (وام)

ترأست دولة الإمارات أعمال الاجتماع التاسع والعشرين الافتراضي للمديرين العامين للدفاع المدني بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد عن بُعد.

ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال المتعلقة بمجالات الوقاية والسلامة، وأفضل السبل لتعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات.

وعرض الجانب الإماراتي جهود الدفاع المدني بالتعاون مع الهيئات المعنية بالدولة حول أهم الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا، إلى جانب عرض لمسيرة التميز والريادة في الدفاع المدني والبرنامج الخاص بها تحت مسمى «نظام الفؤوس للتميز» الذي يعد وسيلة ابتكارية للتقييم.

وقال اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي، قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، رئيس الاجتماع: إن الاجتماع سيسهم في تعزيز وتطوير العمل المشترك، لخدمة دولنا ومجتمعاتنا الخليجية، حيث يعد خطوة ضمن مسيرة تعزيز الإنجازات المشتركة.

ضم وفد الإمارات المشارك في الاجتماع العميد محمد عبدالله النعيمي، مدير عام شؤون الإطفاء والحماية بالقيادة العامة للدفاع المدني، والعميد محمد عبدالله التكاوي، مدير إدارة الشؤون الإعلامية.