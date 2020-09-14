تعميم لموظفي عجمان المخالطين لمرضى كورونا

عجمان ( الاتحاد)

أصدرت دائرة الموارد البشرية بعجمان تعميماً إلى كافة الجهات الحكومية في الإمارة، بشأن الموظفين المخالطين، بما يتماشى مع الجهود والإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، والرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19».

وألزم التعميم الجهات الحكومية التي تظهر فيها حالة مخالطة باتخاذ الإجراءات الواجب اتباعها فيما يخص المخالطين لحالة مؤكدة داخل مقر العمل، حسب الإجراء الطبي المعمول به في الدولة، بالإضافة إلى حصر ومتابعة كافة موظفي الجهة الحكومية المخالطين، وتوعيتهم بأعراض المرض، وما يجب عليهم فعله لو ظهرت عليهم الأعراض.

كما حدد التعميم إجراءات التعامل مع الحالات المخالطة لشخص مصاب بفيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» من داخل أو خارج العمل، حيث أشار التعميم إلى إخضاع الموظف لإجازة مرضية في حال ظهور نتيجة الفحص إيجابية، وذلك وفق القواعد المقررة في احتساب الإجازة المرضية المبينة في قانون الموارد البشرية ولائحته التنفيذية، أما في حال كانت نتيجة الفحص سلبية، فعلى الجهة الحكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث يتوجب عليها تطبيق العمل عن بُعد للموظفين من الحالات المخالطة لمدة ‏‏14 يوماً، أو أي مدد للحجر الصحي التي تقررها السلطات المختصة في الدولة مستقبلاً، وذلك في حال كانت الوظيفة قابلة للعمل عن بُعد.

أما بالنسبة للحالات المخالطة من داخل مقر العمل في حال كانت نتيجة الفحص سلبية، فيعتبر الموظف في إجازة مرضية خاصة للشك في إصابة موظف بمرضٍ معدٍ، وذلك وفقاً لأحكام المادة /‏‏‏34/‏‏‏8/‏‏‏ من قانون الموارد البشرية لحكومة عجمان، في حال كانت الوظيفة غير قابلة للعمل عن بُعد، وفيما يخص الحالات المخالطة لشخص من خارج العمل، فيعتبر الموظف من الحالات المخالطة في إجازة دورية، أو إجازة من دون راتب، في حال عدم وجود رصيد إجازات لديه، وذلك لمدة/‏‏‏14/‏‏‏ يوماً أو أي مدد للحجر الصحي تقررها السلطات المختصة في الدولة مستقبلاً، وذلك في حال كانت الوظيفة غير قابلة للعمل عن بُعد.