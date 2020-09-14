«الإمارات لرعاية الموهوبين» تبحث إقامة ملتقى لعصف الأفكار

دبي(الاتحاد)-

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، اجتماعاً لمجلس الإدارة عقد صباح أمس عن بُعد، حضره أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

ووجه معاليه الشكر والتقدير إلى رجل الأعمال الدكتور محمد عمر بن حيدر، الذي لم يتأخر لسنوات عديدة متواصلة عن دعم ورعاية مشاريع جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، وأهمها جائزة الإمارات للعلماء الشباب، انطلاقاً من حسه الوطني الصادق تجاه أبناء الوطن.

وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، على أهمية إيجاد حاضنات ابتكار على مستوى الدولة، تجمع الأفكار الابداعية والابتكارات التي يقدمها الموهوبين في مختلف المجالات العلمية، وتوفير كافة الأدوات والبيئة المناسبة التي تدعم الأفكار الإبداعية.

وناقش الاجتماع مقترح إقامة ملتقى لعصف أفكار للموهوبين الإماراتيين، والذي تم اقتراح عقده في التاريخ الذي يصادف مولد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، على أن يكون هناك ملتقى يجمع الموهوبين الإماراتيين لعصف أفكارهم في مجالات علمية مختلفة.

كما تطرق الاجتماع إلى الاستعداد للدورة الجديدة الثانية عشرة للعام 2021م، لجائزة الإمارات للعلماء الشباب، وترتيبات اختبارات الذكاء وعدد المتقدمين إليها في المواد العلمية، والتنسيق الجاري مع وزارة التربية والتعليم في هذا المجال، ووجه معالي رئيس الجمعية بأن تجرى اختبارات الذكاء للدورة الجديدة عن بعد في حال استمر الوضع كما هو فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية الخاصة بوباء «كورونا».

ووافق الاجتماع على إصدار مجلة فصلية إلكترونية عن الموهوبين، يساهم فيها أعضاء مجلس إدارة الجمعية، ومتخصصون في مجالات تتعلق الموهبة واكتشاف الموهوبين، وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من المواضيع المهمة التي تهدف إلى التنسيق والتعاون بين الجمعية وشركائها في المجالات المختلفة التي تدعم مشاريع الموهبة والموهوبين في الدولة.