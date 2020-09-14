«التنمية الأسرية» بالشارقة تختتم مشروع إدارة التغيير

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت إدارة مراكز التنمية الأسرية، إحدى مؤسسات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، عن اختتام مشروع إدارة التغيير، والتي تضمنت إعادة هندسة كافة العمليات الإدارية لإداراتها الرئيسية، وفق أفضل الممارسات العالمية، محققة إنجازات نوعية على مستوى إدخال تحديثات جوهرية في معايير التكلفة والجودة والسرعة في إنجاز الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع.

وأعربت موضي الشامسي، رئيس إدارة مراكز التنمية الأسرية بالشارقة، عن سعادتها بنجاح مشروع إدارة التغيير في تحقيق مستهدفاته، المتمثلة بتعزيز مستوى خدمات الإدارة، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز يأتي تأكيداً على التزام الإدارة بتطبيق أعلى المعايير الدولية للتميز المؤسسي والوظيفي، وتحقيق الريادة في تقديم خدمات ذات جودة عالية، لتوفير أقصى درجات الرعاية الاجتماعية لكافة أفراد الأسرة وفئات المجتمع في إمارة الشارقة، وذلك برعاية كريمة ومتابعة حثيثة من قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، إذ تحرص سموها في توجيهاتها على تطبيق أرقى المعايير وأفضل الممارسات التي ترتقي بوضع الأسرة وتلبية احتياجات أفرادها.