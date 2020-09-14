«الوطني للأرصاد» يحتفي باليوم العربي

أبوظبي ( الاتحاد)

يحتفي المركز الوطني للأرصاد بذكرى اليوم العربي للأرصاد الجوية، والذي يقام هذا العام تحت شعار «المناخ وسلامة المجتمع».

حيث يعتبر يوم 15 سبتمبر 2020 علامة فارقة في العمل العربي المشترك في مجال الأرصاد الجوية، ويصادف هذا العام مرور نصف قرن على القرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، بإنشاء اللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية في الخامس عشر من سبتمبر 1970.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور عبد الله أحمد المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية: يعد الاحتفاء باليوم العربي للأرصاد الجوية فرصة مهمة لتسلّيط الضوء على الدور المحوري، الذي تضطلع به هيئات ومراكز الأرصاد الجوية في العالم العربي، وأهمية التنسيق المشترك بينها، والذي توفره الجامعة العربية ممثلةً باللجنة العربية الدائمة للأرصاد الجوية، والتي تشكل مظلةً جامعةً لمناقشة العديد من البنود والمقترحات، التي تعالج أية معوقات ومشاكل تواجه مرافق الأرصاد الجوية العربية، خصوصاً في ظل ما يواجهه العالم اليوم جراء تفشي وباء كورونا.