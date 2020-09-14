«سهيل» يجذب الأسماك المهاجرة لرأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

استقبلت أسواق السمك في رأس الخيمة، اليومين الماضيين، أنواعاً مختلفة من الأسماك المهاجرة، بأحجام مختلفة، وذلك مع الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة الذي جاء مع ظهور «نجم سهيل».

وقال حميد الزعابي، نائب رئيس جمعية الصيادين في رأس الخيمة: في هذه الفترة من العام تشهد أسواق السمك في الإمارة استقبال أنواع مختلفة من الأسماك المهاجرة، منها سمك «القباب»، و«الكنعد»، و«الخباط»، و«الضلع»، ذات الأحجام المختلفة، والتي تأتي عن طريق الصيد «بالخيط» أو «الضغوة».

وذكر أن عودة هذه الأنواع من الأسماك المهاجرة تكون نتيجة ظهور «نجم سهيل»، والانخفاض التدريجي لدرجات حرارة مياه البحر، مع وجود بعض من المغذيات، منها سمك السردين «العومة».

ولفت إلى أن وجود هذه الأنواع من الأسماك، يسهم في تنوع المنتجات البحرية المتاحة أمام الجمهور المستهلك في أسواق السمك في إمارة رأس الخيمة، والتي تساهم في انخفاض أسعار البيع لبعض منها.

وقال البائع علي، في سوق السمك برأس الخيمة: في اليومين الماضيين شهدت الأسواق كميات من سمك «القباب» ذات الأحجام الصغيرة التي تراوحت بين 2 كيلو جرام ونصف الكيلو و 3 كيلوجرامات، والتي جاءت بأسعار منخفضة تصل قيمتها إلى 35- 40 درهماً، بجانب غيرها من أنواع سمك «الخباط» و«الكنعد».

وذكر أن أسعار بيع الأسماك تختلف من اليوم إلى الآخر، وبحسب العرض والطلب، حيث تتغير، بحسب الكميات المتوافرة في السوق والأنواع التي تقدم خيارات مختلفة للجمهور المستهلك.

وأشار حكيم، البائع في سوق السمك، إلى أن السوق شهد خلال اليوميين الماضيين توافر كميات من أنواع مختلفة من الأسماك، منها «الضلع» و«الخباط» و«الكنعد» و«القباب» التي جاء بكميات وفيرة، وتراوحت أسعارها، بالنسبة لسمك «القباب» 2 كيلو ونصف الكيلو جرام وأكثر بقليل، بين 30 - 50 درهماً، بجانب توافر «القباب» القادم من إمارة الفجيرة.

وأضاف: سمك «الخباط» تواجد بكميات قليلة، الأمر الذي ساهم في ارتفاع سعر البيع.

وذكر أنه بالنسبة لأسعار سمك «الكنعد» التي تزن 4 كيلو جرامات منها، جاءت بقيمة 40 درهماً، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضاً ملحوظاً في الأسعار، مع زيادة توافر هذه الأنواع من الأسماك التي ستجود بها عمليات الصيد.